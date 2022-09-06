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Дарья Касаткина: я согласна с баном национальных команд России

Дарья Касаткина: я согласна с баном национальных команд России
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Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о решении отстранить национальные федерации от международных спортивных турниров.

«Я согласна с баном национальных команд, безусловно. И, наверное, всех структур, поддерживаемых государственным финансированием. Но не совсем согласна с баном индивидуалистов таких, как мы. Говорю, например, я, Рублев, Хачанов, Павлюченкова… С нами я не считаю, что это правильно. Я понимаю решение, почему нас дисквалифицировали с Уимблдона. Я его понимаю, но принять его очень сложно, потому что если брать индивидуально каждый случай, я не считаю, что мы под него попадаем. С национальными командами здесь, конечно, другое, здесь я согласна», — сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

в Чемпионской гонке WTA Касаткина идёт на третьем месте и имеет хорошие шансы попасть на Итоговый чемпионат.

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