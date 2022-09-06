Каспер Рууд: если мне очень-очень повезёт, я могу уехать из Нью-Йорка первой ракеткой мира

Финалист «Ролан Гаррос» — 2022, седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после выхода в полуфинал US Open – 2022 высказался о том, что борется за звание первой ракетки мира.
«Да, это тоже стоит на кону. По-моему, сейчас мы с Карлосом (Алькарасом) боремся. Я не хочу об этом слишком много думать.
Конечно, все молодые игроки об этом мечтают. Посмотрим, получится ли у меня этого добиться.
Если честно, в начале турнира я и не знал, что могу стать первой ракеткой мира. Но кто-то из ATP мне сказал – я был очень удивлён. И вот я в полуфинале, так что посмотрим.
Конечно, это дополнительная мотивация, и, например, когда уступаешь в счёте, это помогает бороться. Если мне очень-очень повезёт, я могу уехать из Нью-Йорка первой ракеткой мира. Конечно, я постараюсь этого добиться», — сказал Рууд в интервью на корте.
- 6 сентября 2022
-
22:52
-
22:44
-
22:31
-
22:17
-
22:00
-
21:50
-
21:14
-
20:36
-
19:45
-
19:11
-
18:54
-
18:32
-
17:56
-
16:50
-
15:30
-
15:10
-
15:07
-
15:01
-
13:14
-
13:00
-
12:41
-
12:32
-
12:31
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:51
-
11:10
-
11:01
-
10:30
-
10:15
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:56