Каспер Рууд: если мне очень-очень повезёт, я могу уехать из Нью-Йорка первой ракеткой мира

Финалист «Ролан Гаррос» — 2022, седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после выхода в полуфинал US Open – 2022 высказался о том, что борется за звание первой ракетки мира.

«Да, это тоже стоит на кону. По-моему, сейчас мы с Карлосом (Алькарасом) боремся. Я не хочу об этом слишком много думать.

Конечно, все молодые игроки об этом мечтают. Посмотрим, получится ли у меня этого добиться.

Если честно, в начале турнира я и не знал, что могу стать первой ракеткой мира. Но кто-то из ATP мне сказал – я был очень удивлён. И вот я в полуфинале, так что посмотрим.

Конечно, это дополнительная мотивация, и, например, когда уступаешь в счёте, это помогает бороться. Если мне очень-очень повезёт, я могу уехать из Нью-Йорка первой ракеткой мира. Конечно, я постараюсь этого добиться», — сказал Рууд в интервью на корте.