Кто станет 1-й ракеткой мира – всё в руках Рууда и Алькараса. Расклады и сетки US Open

В мужской и женской сетках не осталось чемпионов US Open прошлых лет. Последними зачехлили ракетки Надаль и Чилич. Более того, у мужчин будет новый чемпион турнира «Большого шлема». И лишь у женщин борьбу продолжает двукратная победительница «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек.
Итоги восьмого дня. 5 сентября, понедельник
В понедельник на US Open – 2022 грянула очередная сенсация. второй номер посева и главный претендент по итогам турнира на звание первой ракетки мира после схода с дистанции Даниила Медведева – испанец Рафаэль Надаль – проиграл на той же стадии четвёртого круга, что и россиянин. 22-кратного чемпиона «Шлемов» одолел 24-летний американец Фрэнсис Тиафо (22). Рафа сражался как мог, но ничего не мог поделать с вдохновенной игрой соперника и завершил выступления. И всё же, несмотря на поражение, Надаль пока остаётся в тройке претендентов на звание первой ракетки мира по итогам турнира.
Продолжил успешные выступления на турнире россиянин Андрей Рублёв (9). После тяжёлого пятисетовика с Денисом Шаповаловым (19), в котором победитель определился лишь на тай-брейке пятого сета, Андрей на одном дыхании провёл поединок четвёртого круга с британцем Кэмероном Норри (7) и за два с небольшим часа оформил победу. Теперь вместо ожидаемого сражения в 1/4 финала с Надалем россиянин получил в соперники своего практически ровесника Тиафо – Рублёв старше него всего на 3 месяца.
Завершало программу дня сражение испанского вундеркинда Карлоса Алькараса с 33-летним хорватом Марином Чиличем, побеждавшим на турнире в 2014-м году. Кстати, после схода с дистанции Надаля Чилич остался последним теннисистом в сетке, хоть раз выигрывавшим турнир «Большого шлема». Сражение растянулась на три с лишним часа и завершилось глубоко за полночь по местному времени. Марин отлично подавал, а Карлос доставал все возможные и невозможные мячи. Испанец уходил вперёд по сетам, но Чилич его снова доставал – 1:1, потом 2:2. На старте решающей пятой партии у хорвата забарахлила подача, Алькарас вцепился в этот гейм и добился брейка – 3:1. И этого преимущества ему хватило до общей победы – 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 за 3 часа 55 минут борьбы.
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Так 19-летний Алькарас выбил из сетки последнего чемпиона «Шлемов» прошлых лет. В 1/4 финала не осталось ни одного победителя мэйджора, а значит у нас будет новый чемпион. При этом Карлос продолжает борьбу за звание первой ракетки мира по итогам турнира вместе с Руудом. Пока промежуточным лидером остаётся Рафаэль Надаль, который уже завершил борьбу.
Потенциальные очки лидеров рейтинга на US Open — 2022:
|дата
|Медведев
|Зверев
|Надаль
|Алькарас
|Циципас
|Рууд
|29.8
|очки
|6885
|5760
|5630
|5100
|4890
|4695
|12.9
|US Open-21
|-2000
|-720
|-360
|-90
|-45
|остаток
|4885
|5040
|5630
|4740
|4800
|4650
|очки
|US Open-22
|10
|1-й круг
|4895
|5640
|4750
|4810
|4660
|45
|2-й круг
|4930
|5675
|4785
|4695
|90
|3-й круг
|4975
|5720
|4830
|4740
|180
|4-й круг
|5065
|5810
|4920
|4830
|360
|1/4 финала
|5100
|5010
|720
|1/2 финала
|5460
|5370
|1200
|Финал
|5940
|5850
|2000
|Титул
|6740
|6650
После выхода Алькараса в 1/4 финала он уже обошёл Медведева, а значит россиянин с 1-го места откатится как минимум на 3-е. Если на один круг дальше пройдёт Рууд, то и он обгонит россиянина. Тогда Даниил будет 4-м. Что касается первого места, то Надаль станет лидером после турнира, если никто из пары Алькарас – Рууд не дойдёт до финала.
Рублёв (Россия, 9) – Норри (Великобритания, 7) – 6:4, 6:4, 6:4.
Тиафо (США, 22) – Надаль (Испания, 2) – 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
Синнер (Италия, 11) – Ивашко (Беларусь) – 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3.
3:30. Чилич (Хорватия, 15) – Алькарас (Испания, 3)
В женском турнире сражались представительницы верхней части сетки, где играет первая ракетка мира Ига Свёнтек. Польская теннисистка проигрывала 2:6 и 1:2 во второй партии с брейком, но смогла одержать волевую победу, навесив сопернице «баранку». Ещё один камбэк удался белоруске Арине Соболенко в матче с американкой Коллинз. В 1/4 финала могло состояться белорусское дерби, но Каролина Плишкова в упорном сражении справилась с Викторией Азаренко. Теперь с ней попробует поквитаться Соболенко.
Пегула (США, 8) – Квитова (Чехия, 21) – 6:3, 6:2.
Свёнтек (Польша, 1) – Нимайер (Германия, LD) – 2:6, 6:4, 6:0.
Плишкова (Чехия, 22) – Азаренко (Беларусь, 26) – 7:5, 6:7, 6:2.
Соболенко (Беларусь, 6) – Коллинз (США, 19) – 3:6, 6:3, 6:2.
Расписание девятого дня. Интересные матчи вторника, 6 сентября
Во вторник на US Open – 2022 начнутся четвертьфиналы. Одиночных матчей в программе осталось так мало, что все они уместились на центральном корте. У мужчин сыграют представители верхней половины сетки. Россиянин Карен Хачанов сразится с обидчиком Даниила Медведева – австралийцем Ником Кирьосом, а продолжающий борьбу за первое место в рейтинге норвежец Каспер Рууд – с итальянцем Маттео Берреттини.
19:00. Берреттини (Италия, 13) – Рууд (Норвегия, 5)
3:00. Кирьос (Австралия, 23) – Хачанов (Россия, 27)
У женщин встретятся на корте представительницы нижней половины. Онс Жабер из Туниса сразится с обидчицей Серены Уильямс – австралийкой Айлой Томлянович, а американка Кори Гауфф – с француженкой Каролин Гарсией, у которой серия победных матчей с учётом титула в Цинциннати достигла 10 матчей.
21:00. Жабер (Тунис, 5) – Томлянович (Австралия)
2:00. Гауфф (США, 12) – Гарсия (Франция, 17)
US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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