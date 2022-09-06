Надаль проиграл в четвёртом круге, но всё ещё сохраняет шансы. Теперь с его обидчиком сразится Рублёв.

Кто станет 1-й ракеткой мира – всё в руках Рууда и Алькараса. Расклады и сетки US Open

В мужской и женской сетках не осталось чемпионов US Open прошлых лет. Последними зачехлили ракетки Надаль и Чилич. Более того, у мужчин будет новый чемпион турнира «Большого шлема». И лишь у женщин борьбу продолжает двукратная победительница «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек.

Итоги восьмого дня. 5 сентября, понедельник

В понедельник на US Open – 2022 грянула очередная сенсация. второй номер посева и главный претендент по итогам турнира на звание первой ракетки мира после схода с дистанции Даниила Медведева – испанец Рафаэль Надаль – проиграл на той же стадии четвёртого круга, что и россиянин. 22-кратного чемпиона «Шлемов» одолел 24-летний американец Фрэнсис Тиафо (22). Рафа сражался как мог, но ничего не мог поделать с вдохновенной игрой соперника и завершил выступления. И всё же, несмотря на поражение, Надаль пока остаётся в тройке претендентов на звание первой ракетки мира по итогам турнира.

Продолжил успешные выступления на турнире россиянин Андрей Рублёв (9). После тяжёлого пятисетовика с Денисом Шаповаловым (19), в котором победитель определился лишь на тай-брейке пятого сета, Андрей на одном дыхании провёл поединок четвёртого круга с британцем Кэмероном Норри (7) и за два с небольшим часа оформил победу. Теперь вместо ожидаемого сражения в 1/4 финала с Надалем россиянин получил в соперники своего практически ровесника Тиафо – Рублёв старше него всего на 3 месяца.

Завершало программу дня сражение испанского вундеркинда Карлоса Алькараса с 33-летним хорватом Марином Чиличем, побеждавшим на турнире в 2014-м году. Кстати, после схода с дистанции Надаля Чилич остался последним теннисистом в сетке, хоть раз выигрывавшим турнир «Большого шлема». Сражение растянулась на три с лишним часа и завершилось глубоко за полночь по местному времени. Марин отлично подавал, а Карлос доставал все возможные и невозможные мячи. Испанец уходил вперёд по сетам, но Чилич его снова доставал – 1:1, потом 2:2. На старте решающей пятой партии у хорвата забарахлила подача, Алькарас вцепился в этот гейм и добился брейка – 3:1. И этого преимущества ему хватило до общей победы – 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 за 3 часа 55 минут борьбы.

Так 19-летний Алькарас выбил из сетки последнего чемпиона «Шлемов» прошлых лет. В 1/4 финала не осталось ни одного победителя мэйджора, а значит у нас будет новый чемпион. При этом Карлос продолжает борьбу за звание первой ракетки мира по итогам турнира вместе с Руудом. Пока промежуточным лидером остаётся Рафаэль Надаль, который уже завершил борьбу.

Потенциальные очки лидеров рейтинга на US Open — 2022:

дата Медведев Зверев Надаль Алькарас Циципас Рууд 29.8 очки 6885 5760 5630 5100 4890 4695 12.9 US Open-21 -2000 -720 -360 -90 -45 остаток 4885 5040 5630 4740 4800 4650 очки US Open-22 10 1-й круг 4895 5640 4750 4810 4660 45 2-й круг 4930 5675 4785 4695 90 3-й круг 4975 5720 4830 4740 180 4-й круг 5065 5810 4920 4830 360 1/4 финала 5100 5010 720 1/2 финала 5460 5370 1200 Финал 5940 5850 2000 Титул 6740 6650

После выхода Алькараса в 1/4 финала он уже обошёл Медведева, а значит россиянин с 1-го места откатится как минимум на 3-е. Если на один круг дальше пройдёт Рууд, то и он обгонит россиянина. Тогда Даниил будет 4-м. Что касается первого места, то Надаль станет лидером после турнира, если никто из пары Алькарас – Рууд не дойдёт до финала.

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала)



Рублёв (Россия, 9) – Норри (Великобритания, 7) – 6:4, 6:4, 6:4.

Тиафо (США, 22) – Надаль (Испания, 2) – 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Синнер (Италия, 11) – Ивашко (Беларусь) – 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3.

3:30. Чилич (Хорватия, 15) – Алькарас (Испания, 3)

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В женском турнире сражались представительницы верхней части сетки, где играет первая ракетка мира Ига Свёнтек. Польская теннисистка проигрывала 2:6 и 1:2 во второй партии с брейком, но смогла одержать волевую победу, навесив сопернице «баранку». Ещё один камбэк удался белоруске Арине Соболенко в матче с американкой Коллинз. В 1/4 финала могло состояться белорусское дерби, но Каролина Плишкова в упорном сражении справилась с Викторией Азаренко. Теперь с ней попробует поквитаться Соболенко.

Женщины. 4-й круг (1/8 финала)



Пегула (США, 8) – Квитова (Чехия, 21) – 6:3, 6:2.

Свёнтек (Польша, 1) – Нимайер (Германия, LD) – 2:6, 6:4, 6:0.

Плишкова (Чехия, 22) – Азаренко (Беларусь, 26) – 7:5, 6:7, 6:2.

Соболенко (Беларусь, 6) – Коллинз (США, 19) – 3:6, 6:3, 6:2.

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Расписание девятого дня. Интересные матчи вторника, 6 сентября

Во вторник на US Open – 2022 начнутся четвертьфиналы. Одиночных матчей в программе осталось так мало, что все они уместились на центральном корте. У мужчин сыграют представители верхней половины сетки. Россиянин Карен Хачанов сразится с обидчиком Даниила Медведева – австралийцем Ником Кирьосом, а продолжающий борьбу за первое место в рейтинге норвежец Каспер Рууд – с итальянцем Маттео Берреттини.

Мужчины. 1/4 финала



19:00. Берреттини (Италия, 13) – Рууд (Норвегия, 5)

3:00. Кирьос (Австралия, 23) – Хачанов (Россия, 27)

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У женщин встретятся на корте представительницы нижней половины. Онс Жабер из Туниса сразится с обидчицей Серены Уильямс – австралийкой Айлой Томлянович, а американка Кори Гауфф – с француженкой Каролин Гарсией, у которой серия победных матчей с учётом титула в Цинциннати достигла 10 матчей.

Женщины. 1/4 финала



21:00. Жабер (Тунис, 5) – Томлянович (Австралия)

2:00. Гауфф (США, 12) – Гарсия (Франция, 17)

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US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».