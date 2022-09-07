Онс Жабер стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США — 2022

Финалистка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира из Туниса Онс Жабер вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022.

В четвертьфинальном матче Жабер (5) обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Жабер четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Томлянович один эйс, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За место в финале Жабер сразится с победительницей матча Кори Гауфф (США, 12) – Каролин Гарсия (Франция, 17).

Общий фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60 102 000. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.