Онс Жабер стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США — 2022
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Финалистка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира из Туниса Онс Жабер вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022.
В четвертьфинальном матче Жабер (5) обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Жабер четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Томлянович один эйс, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
За место в финале Жабер сразится с победительницей матча Кори Гауфф (США, 12) – Каролин Гарсия (Франция, 17).
Общий фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60 102 000. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.
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