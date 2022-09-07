Каспер Рууд рассказал о конфликте с Ником Кирьосом

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о взаимоотношениях с австралийцем Ником Кирьосом. По словам Рууда, ранее между ним и Кирьосом был конфликт, который теперь улажен.

«В личном плане нельзя сказать, что есть какие-то слишком уж большие взаимоотношения. Имею в виду, что какое-то время мы не здоровались в раздевалке. Но сейчас мы это делаем, так что ситуация улучшилась.

Было время, когда существовала напряжённость на фоне того, что мы говорили друг другу. Но на Кубке Лэйвера в прошлом году он подошёл и поздравил меня, когда я выиграл матч. Было приятно.

Ситуация стала легче. Многое забыто. Кое-что было сказано, но нет нужды копаться в прошлом», — сказал норвежец на пресс-конференции.

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