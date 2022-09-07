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Кирьос спародировал реакцию команды Хачанова на отыгранный брейк-пойнт в пятом сете

Кирьос спародировал реакцию команды Хачанова на отыгранный брейк-пойнт в пятом сете
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27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос (25-й номер рейтинга) продемонстрировал свой артистизм в матче четвертьфинала US Open – 2022 с россиянином Кареном Хачановым (31-й номер рейтинга).

В пятом сете при счёте 1:0 на брейк-пойнте Хачанов подал эйс, вызвавший бурные эмоции его команды. Кирьос в ответ спародировал реакцию ложи российского теннисиста.

Напомним, Кирьос на пути к 1/4 финала обыграл соотечественника Танаси Коккинакиса, француза Бенжамена Бонзи, американца Джеффри-Джона Вулфа, а также первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

В полуфинале победитель пары Кирьос – Хачанов встретится с 23-летним норвежцем Каспером Руудом (седьмая ракетка мира), который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).

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