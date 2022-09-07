«Я это сделал!» Хачанов отреагировал на выход в полуфинал US Open – 2022

26-летний российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе в пятисетовом матче в 1/4 финала Открытого чемпионата США над представителем Австралии Ником Кирьосом (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4).
«Я это сделал. Я это сделал! Спасибо. Теперь вы меня любите, я ценю это (обращаясь к болельщикам на стадионе. – Прим. «Чемпионата»). Это был безумный матч. Именно этого я и ожидал, я был готов бегать, бороться, играть пять сетов. Мы играли почти четыре часа. И мне кажется, Ника по-другому не победить.
Мысли в пятом сете? Трудно объяснить, я просто старался оставаться сосредоточенным. У меня были шансы в четвёртом сете, но он провёл потрясающий тай-брейк. Что тут поделать? Можно только остаться на корте, собраться и постараться выиграть пятый сет.
Я очень горжусь собой. Я был собран с самого начала и до конца и смог одержать победу», — сказал Хачанов сразу после победы в эфире Eurosport.
Напомним, в полуфинале соперником Хачанова станет 23-летний норвежец Каспер Рууд (7-я ракетка мира), который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).
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