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«Хачанов героище!» Василий Уткин высказался о победе Карена над Кирьосом на US Open

«Хачанов героище!» Василий Уткин высказался о победе Карена над Кирьосом на US Open
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Известный спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на победу российского теннисиста Карена Хачанова в четвертьфинале Открытого чемпионата США – 2022 над австралийцем Ником Кирьосом (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4).

«Хачанов героище! Всё-таки классно, что в теннисе существует этот пятисетовый жанр. На протяжении которого даже не очень просвещённый взгляд замечает главное — борьбу с собой. По ходу матча отказывает то одно, то другое. То травма старая о себе напомнит, то уверенность пропадёт и вернётся. Нельзя выиграть пятисетовый матч с позиции силы, с позиции силы ты выигрываешь в трёх.

А в пяти ты мучаешься, теряешь себя — и находишь, и самый сильный, самый мачовидный вдруг оказывается слабым. Это самый настоящий спорт — когда ты почти проиграл, но нашёл в себе какие-то новые силы, о которых, может, и не догадывался. Хачанов просто крут. Это было эпично», — гласит публикация Уткина в телеграм-канале.

В полуфинале соперником Хачанова станет 23-летний норвежец Каспер Рууд (седьмая ракетка мира), который в четвертьфинале обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:1, 6:4, 7:6 (7:4)).

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