Карен Хачанов показал свой ужин в два часа ночи после победы над Кирьосом на US Open. Фото

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях, после того как в пяти сетах обыграл австралийца Ника Кирьоса в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Карен показал свой ужин, при этом на часах у него 1:57 по местному времени (Нью-Йорк). Разница с Москвой составляет семь часов.

«Послематчевый ужин», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива карена хачанова

В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.

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