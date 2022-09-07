Кирьос описал своё состояние одним словом после поражения от Хачанова в 1/4 финала US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос одним словом описал своё состояние, после того как потерпел поражение от россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Опустошён», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Фото: из соцсетей ника кирьоса

В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Ник Кирьос дошёл до финала, где проиграл Новаку Джоковичу. Что касается Хачанова, то он впервые вышел в полуфинал ТБШ.

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