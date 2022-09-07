Арина Соболенко прокомментировала победу над Каролиной Плишковой в 1/4 финала US Open

Шестая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США – 2022. В четвертьфинале Соболенко (6) обыграла бывшую первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову (22) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
«В последних двух матчах я… Не то чтобы её недооценивала, но не ждала от неё отличного уровня. Думала, что я в топе и обязана побеждать.
А сегодня я ожидала высокого уровня, затяжных розыгрышей, тяжёлой борьбы. Так что я старалась цепляться за каждый мяч, заставляла её работать. И она здорово играла, но мне удалось выдержать этот уровень и одержать победу», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Напомним, Соболенко проиграла два из двух матчей с Плишковой в прошлом году. Причём один из них прошёл в полуфинале Уимблдона-2021.
- 7 сентября 2022
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