Мария Шарапова рассказала, о чём общалась с Сереной Уильямс в последний раз

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, о чём общалась в последний раз с 23-кратной победительницей ТБШ Сереной Уильямс. Шарапова и Уильямс встретились на шоу Met Gala в 2021 году.

«Мы пообщались на шоу в прошлом году примерно в это время года. И я сказала: при всём уважении к этому поколению, ты гораздо лучше, тебе надо выступать. Так что я рада, что она получила шанс здесь (на US Open 2022 года. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Шараповой Sportskeeda, ссылаясь на эфир ESPN.

Напомним, на US Open — 2022 40-летняя Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла австралийке Айле Томлянович.

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