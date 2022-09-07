Серена оскорбила Шарапову на расовой почве. Карма сразу настигла Уильямс на US Open — 2015

Американка не могла смириться с тем, что россиянка зарабатывает больше денег. Это мешало ей на корте.

Противостояние Серены Уильямс и Марии Шараповой на корте прошло в одну калитку – 20:2 по личным встречам в пользу американки. Совсем иная картина наблюдалась за пределами теннисной площадки.

Шарапова в течение 11 лет подряд возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes, что задевало самолюбие Уильямс. В 2015 году Серена позволила себе унизительное высказывание в адрес россиянки с неприкрытыми нотками расизма. Вскоре после этого надменную Уильямс настигла карма – она сенсационно вылетела с US Open от явного андердога.

Серена затаила обиду из-за того, что зарабатывала меньше Шараповой

Перед стартом US Open – 2015 USA Today опубликовал рейтинг теннисисток, которые получили больше всего денег по спонсорским контрактам за год. Первое место заняла Мария Шарапова — $ 23 млн, на втором расположилась Серена Уильямс — $ 13 млн.

Серена Уильямс в 2015 году Фото: Al Bello/Getty Images

За пару дней до начала турнира Уильямс дала интервью The New York Times. Среди прочего, американку попросили прокомментировать тот факт, что на протяжении многих лет она уступала звание самой высокооплачиваемой спортсменке мира Шараповой, которой на корте не проигрывала с 2004-го (18-2 по личным встречам на тот момент).

«Если они хотят продавать кого-то белого и светловолосого — это их право. У меня много бизнес-партнёров, которые рады со мной сотрудничать. Так что я не могу сидеть здесь и говорить, что должна быть выше в денежном рейтинге, потому что выиграла больше в теннисе. Я рада за Шарапову, потому что она тоже много работает. Денег хватает на всех. Мы должны верить в то, что в следующий раз темнокожий человек займёт первое место в этом рейтинге», — сказала Серена.

Серена в конце смягчила формулировку и вроде как даже похвалила Шарапову, но в заявлении читался явный расизм. Можно представить, какая шумиха поднялась бы, скажи Шарапова фразы вроде «продавать кого-то чёрного и темноволосого» или «в следующий раз лидером рейтинга самых богатых должен стать белый человек». Уильямс подобные слова сходили с рук. Никто не поднимал скандал (в том числе сама Шарапова) и не просил американку извиниться.

Мария Шарапова 11 лет подряд занимала первое место в рейтинге самых богатых спортсменок мира. По вполне объективным причинам.

Серена заключила выгодные контракты со спортивными брендами Nike и Gatorade. Её проблема заключалась в том, что она делала акцент на своём спортивном теле и в глазах публики выглядела менее женственной по сравнению с конкуренткой из России.

У Шараповой по состоянию на 2015 год действовал контракт с тем же Nike – в 2010 году она заключила с ними восьмилетний контракт на $ 70 млн, бренд выпускал именную линию одежды теннисистки. В 2013-м Шарапова подписала трёхлетний контракт с Porsche. Россиянка стала первой в истории женщиной, которая стала представлять эту автомобильную марку. Сумма сделки не разглашалась, но, по данным The Daily Mail, речь шла о $ 3 млн.

Мария Шарапова — первая женщина, представлявшая Porsche Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

С 2011 года действовал рекламный контракт Шараповой с производителем ракеток Head на $ 2 млн. Производители косметики Avon и питьевой воды Evian также сотрудничали с Шараповой в то время. Финансовые детали сделок с ними не раскрывались, но можно предположить, что речь наверняка шла о крупных суммах, сопоставимых повыше, чем приносило партнёрство с Porsche и Head.

Почему Шарапова была более успешной? Есть много факторов, которые обуславливают доход спортсмена на рекламе. Публичный образ, степень узнаваемости и популярности в мире, работа агентов – ключевые из них. Обозреватель журнала Rolling Stone Стивен Родрик отмечал, что Уильямс – по-своему красивая и сложенная, но её манера игры на корте напоминала грузовик, крушащий всех на своём пути. Шарапова выглядела более утончённо. Если Серену обожали в основном в афроамериканском сообществе, то Марию почитали почти все, независимо от расовой и религиозной принадлежности в США, Европе и даже странах Азии.

В 2015-м Серена не хотела с этим мириться, поэтому позволяла себе бесцеремонные высказывания. В следующем году Уильямс обогнала Шарапову по заработку, но не без благоприятствующих обстоятельств. Мария попала в допинговый скандал и стала получать меньше после ухода многих спонсоров. Превосходство Серены планомерно нарастало. По состоянию на 2022 год состояние Уильямс оценивается в $ 250 млн против $ 180 млн у Шараповой.

Серена провела выдающуюся карьеру, но проблемы с психологией помешали добиться большего

Возвращаемся на US Open – 2015 после короткого отступления. Своего рода карма за надменность настигла Серену очень быстро – чуть более чем через неделю после резкого высказывания о Марии Шараповой. На тот момент третья ракетка мира Шарапова из-за травмы правой ноги пропускала турнир. Не сказать, что Мария представляла большую опасность для Серены, учитывая статистику личных встреч. Но всё-таки одной именитой соперницей у американки стало меньше.

На US Open – 2015 решалось, сможет ли Уильямс впервые после Штеффи Граф и для себя лично завоевать календарный «Большой шлем», одержав победу на всех турнирах цикла в сезоне. Серена выиграла Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. На домашние соревнования в США она приехала в качестве бесспорной фаворитки.

Серена Уильямс на US Open — 2015 Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Уильямс легко продвигалась по турнирной сетке до полуфинала. На этой стадии американка неожиданно уступила итальянке Роберте Винчи (6:2, 4:6, 4:6), которая даже не была посеяна на турнире и из более-менее именитых соперниц на своём пути убрала только 25-ю ракетку мира Эжени Бушар. Винчи впервые в карьере смогла обыграть Серену и дебютировала в одиночном финале «Большого шлема», где проиграла своей соотечественнице Флавии Пеннетте (6:7, 2:6), посеянной под 26-м номером и тоже сильно удивившей в Нью-Йорке.

Вот так Уильямс упустила прекрасный шанс сотворить историческое достижение. Серене должно быть вдвойне обидно, что она проиграла малоизвестной итальянке, которая в финале оказалась слабее примерно такой же по уровню соперницы.

У завершившей карьеру на US Open – 2022 Серены в коллекции есть 23 «Шлема». Это лучший результат после начала Открытой эры в 1968 году. Серене есть чем гордиться, но повод для сожаления тоже имеется. Австралийка Маргарет Корт выиграла 24 «Шлема». Большую часть из них до Открытой эры, поэтому эти трофеи не котируются. Однако Серене определённо хотелось обойти Корт без всяких оговорок и взять 25 «Шлемов». Шансов было предостаточно.

Часто Уильямс что-то мешало – несдержанность или излишняя надменность в отношении соперниц. Серена недорабатывала в плане психологии, поскольку забивала себе голову лишними мыслями вроде лидерства Шараповой в рейтинге Forbes. В историю она войдёт как великая теннисистка, но чувство нереализованности всех целей однозначно будет терзать американку.