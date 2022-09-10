Надаль не станет первой ракеткой мира после US Open из-за выхода Рууда в финал турнира

После завершения первого полуфинала Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором норвежец Каспер Рууд в четырёх сетах разобрался с представителем России Кареном Хачановым (7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2), изменились расклады в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам турнира.
Так, 36-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль (третья ракетка мира) уже не станет первой ракеткой мира из-за выхода Рууда в финал US Open – 2022. Сам же Каспер уже обеспечил себе, как минимум, вторую строчку рейтинга, а стать первой ракеткой мира он может, если выиграет турнир или проиграет в финале, но не Карлосу Алькарасу.
Напомним, в финале US Open – 2022 соперником Каспера Рууда станет победитель пары Карлос Алькарас Гарфия (Испания, четвёртая ракетка мира) – Фрэнсис Тиафо (США, 26-е место рейтинга).
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