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Рууд стал первым игроком из рождённых в 90-х, кто вышел в финал 2 ТБШ на разных покрытиях

Рууд стал первым игроком из рождённых в 90-х, кто вышел в финал 2 ТБШ на разных покрытиях
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Седьмая ракетка мира Каспер Рууд отметился уникальным достижением после победы в полуфинале Открытого чемпионата США над представителем России Кареном Хачановым.

Напомним, что в 1/2 финала американского «Шлема» норвежец в четырёх сетах разобрался с представителем России Кареном Хачановым (7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2). Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту.

Таким образом, Рууд стал первым теннисистом, который родился в 90-х (даже старше 1987 года рождения, т.е. в настоящее время моложе 35 лет), который вышел в финал двух мэйджоров на двух различных покрытиях в одном сезоне. В июне 2022 года Каспер играл в финале «Ролан Гаррос» – ТБШ, который проводится на грунте. Тогда норвежский спортсмен уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

В финале US Open – 2022 соперником Рууда станет победитель пары Карлос Алькарас Гарфия (Испания, четвёртая ракетка мира) – Фрэнсис Тиафо (США, 26-е место рейтинга).

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