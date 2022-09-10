Определилась финальная пара US Open у мужчин

Стала известна финальная пара Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Матч состоится завтра, 11 сентября. В решающем противостоянии сыграют норвежский теннисист Каспер Рууд (седьмое место в рейтинге) и 19-летний испанец Карлос Алькарас (четвёртое место в рейтинге).



Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 3).



Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».

Напомним, в полуфинале Каспер Рууд обыграл российского теннисиста Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2, а Карлос Алькарас одержал победу в очередном длинном матче над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3. В финальном матче US Open теннисисты сыграют не только за главный трофей соревнований, но и в очной встрече определят новую первую ракетку мира.