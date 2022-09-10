«Первый сет был решающим». Дмитриева — о поражении Хачанова в 1/2 финала US Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение российского теннисиста Карена Хачанова от норвежца Каспера Рууда в полуфинале US Open. Встреча завершилась победой Рууда в четырёх сетах – 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.

«Хороший был первый сет. Как это обычно бывает — немножко не повезло на тай-брейке. В последнем розыгрыше было около 50 ударов. Если бы он выиграл первый сет, то было бы совсем другое настроение. Карен очень расстроился, его чуть-чуть отпустило. Он позволил себе чуть-чуть расслабиться и сразу же провалил второй сет. Примерно такая же картина была и в четвёртом сете, когда Карен с самого начала проиграл свою подачу, после того как выиграл третий сет.



Карен выступил очень хорошо. Это лучший результат за всю его карьеру. Показал хороший теннис. Хороший характер Хачанова сказывался иногда, хотя злость спортивная была. Но ему не хватало сил дожать. Рууд просто устроен так, он уверенно знал, что он хочет. Первый сет был решающим», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.