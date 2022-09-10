«Главное, что его теннис — классный». Мыскина высказалась о неудаче Медведева на US Open

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Анастасия Мыскина прокомментировала неудачное выступление Даниила Медведева на US Open – 2022. В 1/8 финала чемпион 2021 года проиграл австралийцу Нику Кирьосу. Данный результат не позволит россиянину остаться на первой строчке рейтинга ATP, со следующей недели он опустится на четвёртое место.

«Это всё относительно, понимаете? У кого-то сгорели очки, кто-то набрал, главное – это его теннис, который классный и нам всем очень нравится.

Что касается вылета с US Open, Кирьос играл потрясающе. Я думаю, что тут нет никаких вопросов к Дане. Просто австралиец вышел, настроился и победил.

Андрей Рублёв и Карен Хачанов тоже могут достигнуть уровня Медведева. Они играют очень здорово. У них всё получится.

На US Open порадовали наши ребята, девчонки тоже неплохо отыграли. Конец года, кто-то подустал. Ещё турниры есть. Рада успехам наших теннисистов», — приводит слова Мыскиной «РИА Новости Спорт».