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Австралийцы Сэндерс и Пирс стали победителями US Open в миксте

Австралийцы Сэндерс и Пирс стали победителями US Open в миксте
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Австралийская пара Сторм Сэндерс и Джон Пирс переиграла бельгийку Кирстен Флипкенс и представителя Франции Эдуарда Роже-Васслена и завоевала титул Открытого чемпионата США в миксте.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут и проходившая на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум», завершилась победой Сэндерс и Пирса со счётом 4:6, 6:4, 10:7. На счету победителей матча шесть подач навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести. Флипкенс и Роже-Васслен сделали четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. В женском финале одиночного разряда сойдутся польская теннисистка Ига Свёнтек и представительница Туниса Онс Жабер, а у мужчин сильнейшего выявят испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

US Open — микст. Финал
10 сентября 2022, суббота. 19:15 МСК
Сторм Сэндерс
Австралия
Сторм Сэндерс
Джон Пирс
Австралия
Джон Пирс
С. Сэндерс Д. Пирс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		4 0 7
         
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
К. Флипкенс Э. Роже-Васслен
Комментарии
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