Австралийцы Сэндерс и Пирс стали победителями US Open в миксте

Австралийская пара Сторм Сэндерс и Джон Пирс переиграла бельгийку Кирстен Флипкенс и представителя Франции Эдуарда Роже-Васслена и завоевала титул Открытого чемпионата США в миксте.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут и проходившая на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум», завершилась победой Сэндерс и Пирса со счётом 4:6, 6:4, 10:7. На счету победителей матча шесть подач навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести. Флипкенс и Роже-Васслен сделали четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. В женском финале одиночного разряда сойдутся польская теннисистка Ига Свёнтек и представительница Туниса Онс Жабер, а у мужчин сильнейшего выявят испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.