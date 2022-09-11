Роберт Левандовски поздравил Игу Свёнтек с победой на US Open
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Польский футболист, нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поздравил соотечественницу Игу Свёнтек с победой на Открытом чемпионате США по теннису. В финальном матче US Open — 2022 она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Свёнтек впервые стала победительницей Открытого чемпионата США.
«Поздравляю, Ига! Ты великая чемпионка, и ты ещё раз доказала это на самом большом турнире. Я так рад за тебя!» — написал Роберт Левандовски в «Твиттере».
Это десятый выигранный Свёнтек финал подряд. Свой последний трофей до Открытого чемпионата США полька завоевала во Франции. В финальном матче турнира в Париже она обыграла американку Кори Гауфф. Всего на счету польской теннисистки 10 трофеев WTA.
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