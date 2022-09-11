Каспер Рууд — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция финала US Open — 2022

Сегодня, 11 сентября, определится победитель Открытого чемпионата США – 2022. За престижный титул сразятся 19-летний испанец Карлос Алькарас (3) и финалист «Ролан Гаррос» — 2022 норвежец Каспер Рууд (5). Поединок поставлен вторым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся не раньше 23:00 мск (в 16:00 по местному времени).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд – Карлос Алькарас в финале US Open – 2022.

Отметим, что в данном поединке также решится, кто со следующей недели станет первой ракеткой мира. Победа на турнире и принесёт одному из теннисистов новый статус.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Алькараса. Карлос уверенно обыграл Каспера весной прошлого года в четвертьфинале домашнего грунтового турнира в Марбелье, куда получил WC (6:2, 6:4), а уже этой весной взял верх и в финале «Мастерса» в Майами (США) — 7:5, 6:4.