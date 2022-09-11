«На Рафу с 22 титулами ТБШ найдётся тот, у кого не было шанса». Макинрой — о финале Рууда

Бывшая первая ракетка мира и обладатель 77 титулов ATP американский теннисист Джон Макинрой прокомментировал игру норвежца Каспера Рууда на Открытом чемпионате США.

«Рууд должен думать и понимать, что у него есть отличный шанс выиграть турнир «Большого шлема». Каспер хорош на хардовых кортах, он смог стать более смелым на этом покрытии. В принципе, Рууд выглядит потрясающе.

Конечно, мы никогда не знаем, случится ли у него финал мэйджора снова. Я видел Хуан-Мартина дель Потро на трибунах, он выиграл турнир «Большого шлема» в возрасте 21 года, и мы думали, что он выиграет несколько турниров, но он так и не взял ни одного. На каждого Рафаэля Надаля, выигравшего 22 турнира, приходится другой, у которого никогда не было даже шанса победить хотя бы один раз», — приводит слова американца Eurosport.

Напомним, Каспер Рууд уже участвовал в финале турнира «Большого шлема». На Открытом чемпионате Франции норвежец потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в трёх сетах.