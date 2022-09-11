«На Рафу с 22 титулами ТБШ найдётся тот, у кого не было шанса». Макинрой — о финале Рууда

Бывшая первая ракетка мира и обладатель 77 титулов ATP американский теннисист Джон Макинрой прокомментировал игру норвежца Каспера Рууда на Открытом чемпионате США.
«Рууд должен думать и понимать, что у него есть отличный шанс выиграть турнир «Большого шлема». Каспер хорош на хардовых кортах, он смог стать более смелым на этом покрытии. В принципе, Рууд выглядит потрясающе.
Конечно, мы никогда не знаем, случится ли у него финал мэйджора снова. Я видел Хуан-Мартина дель Потро на трибунах, он выиграл турнир «Большого шлема» в возрасте 21 года, и мы думали, что он выиграет несколько турниров, но он так и не взял ни одного. На каждого Рафаэля Надаля, выигравшего 22 турнира, приходится другой, у которого никогда не было даже шанса победить хотя бы один раз», — приводит слова американца Eurosport.
Напомним, Каспер Рууд уже участвовал в финале турнира «Большого шлема». На Открытом чемпионате Франции норвежец потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в трёх сетах.
- 11 сентября 2022
-
20:02
-
20:00
-
19:25
-
18:49
-
18:37
-
18:16
-
17:31
-
17:27
-
16:57
-
16:42
-
15:59
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
14:54
-
13:42
-
13:19
-
13:08
-
13:05
-
12:15
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
10:47
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
10:20
-
10:13
-
09:57
-
09:47
-
09:30
-
08:11
-
06:46
-
06:22