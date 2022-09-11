«Должен и обязан выигрывать Алькарас». Павел Котов — о фаворите финала US Open — 2022

Российский теннисист Павел Котов поделился ожиданиями от мужского финала US Open – 2022, где сразятся испанец Карлос Алькарас (3) и норвежец Каспер Рууд (5).
Сам Котов пробился в основную сетку US Open через квалификацию, однако в первом круге проиграл американцу Брэндону Накашиме со счётом 6:7 (4:7), 2:6, 2:6.
«Смотрю ли матчи после вылета с US Open? Да, это всё же моя работа. А работа заключается не только в том, чтобы на корте играть — нужно наблюдать за своими соперниками, чтобы понимать, с кем в будущем предстоит играть. Но, надеюсь, смогу их обыгрывать — смотрю тех людей, кто стоит в десятке, в топ-20. С Каспером мы одного года, против друг друга не играли, но был на тех же самых турнирах, что и он. Алькараса видел только на «Челленджерах».
Буду болеть за красивый теннис, для меня они на одном уровне. Но, на мой взгляд, должен и обязан выигрывать Алькарас, а как на самом деле…Вы же знаете, как каждый матч зависит от пары розыгрышей. Эти спортсмены играют на таком уровне, что сегодня эти несколько мячей сыграют за Алькараса, а завтра — «за» Рууда», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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