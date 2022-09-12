Алькарас выиграл первый сет в матче с Руудом в финале US Open — 2022

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл первый сет в матче с норвежцем Каспером Руудом (седьмой в рейтинге ATP) в финале Открытого чемпионата США.
Алькарас выиграл первый сет со счётом 6:4. Норвежец проиграл свою вторую подачу, после чего имел шансы отыграться, однако соперник не дал ими воспользоваться.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд – Карлос Алькарас в финале US Open – 2022.
Отметим, что в этом поединке теннисисты борются не только за первый трофей «Большого шлема», но и за статус первой ракетки мира, которой победитель станет уже на следующей неделе. Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Алькараса. Карлос уверенно обыграл Каспера весной прошлого года в четвертьфинале домашнего грунтового турнира в Марбелье, куда получил WC (6:2, 6:4), а уже этой весной взял верх и в финале «Мастерса» в Майами (США) — 7:5, 6:4.
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