Алькарас выиграл первый сет в матче с Руудом в финале US Open — 2022

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл первый сет в матче с норвежцем Каспером Руудом (седьмой в рейтинге ATP) в финале Открытого чемпионата США.

Алькарас выиграл первый сет со счётом 6:4. Норвежец проиграл свою вторую подачу, после чего имел шансы отыграться, однако соперник не дал ими воспользоваться.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд – Карлос Алькарас в финале US Open – 2022.

Отметим, что в этом поединке теннисисты борются не только за первый трофей «Большого шлема», но и за статус первой ракетки мира, которой победитель станет уже на следующей неделе. Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Алькараса. Карлос уверенно обыграл Каспера весной прошлого года в четвертьфинале домашнего грунтового турнира в Марбелье, куда получил WC (6:2, 6:4), а уже этой весной взял верх и в финале «Мастерса» в Майами (США) — 7:5, 6:4.