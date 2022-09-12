Алькарас вышел вперёд по сетам в финальном матче US Open c Руудом

Четвёртая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел вперёд по сетам в финальном матче Открытого чемпионата США с норвежцем Каспером Руудом. Третий сет завершился в пользу испанца со счётом 7:6 (7:1). Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу Алькараса.

Напомним, Алькарас выиграл первый сет со счётом 6:4. Второй сет уверенно забрал норвежец — 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд – Карлос Алькарас в финале US Open – 2022.

Алькарас и Рууд ведут борьбу не только за первый трофей «Большого шлема», но и за статус первой ракетки мира, которой победитель станет уже на следующей неделе. Счёт личных встреч теннисистов — 2-0 в пользу Алькараса. Испанец обыграл норвежца в четвертьфинале турнира в Марбелье, а также в финальном матче турнира в Майами.