Рууд прокомментировал поражение от Алькараса в финале Открытого чемпионата США

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира он уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу.

«Все шло так хорошо. Сегодня был особенный вечер. И Карлос, и я знали, во что мы играем и что поставлено на карту. Завтра мы будем первым и вторым номер в мире, я думаю, это уместно. Я, конечно, разочарован тем, что я не первый номер, но и второй номер тоже неплохо. Я доволен этим номером и буду продолжать бороться за свой первый титул на турнирах Большого шлема и первой место в рейтинге», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

Напомним, Алькарас в возрасте 19 лет станет самой юной первой ракеткой мира. Для Алькараса и Рууда это будут самые высокие позиции в рейтинге ATP в их карьере.