Рафаэль Надаль обратился к Касперу Рууду, который проиграл Алькарасу в финале US Open
Поделиться
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к норвежскому теннисисту Касперу Рууду, который проиграл другому испанцу Карлосу Алькарасу в финале Открытого чемпионата США. Алькарас победил Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
«Отличная работа, Каспер! Горжусь тобой! Сегодня тебе не повезло, но ты прекрасно провёл турнир и сезон! Продолжай в том же духе!» — написал Надаль в своих социальных сетях.
Напомним, 19-летний Алькарас после US Open впервые в карьере станет первой ракеткой мира, 23-летний Каспер Рууд выйдет на второе место — также впервые в карьере.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
07:24
-
07:13
-
05:40
-
04:42
-
03:48
-
03:36
-
03:26
-
03:11
-
03:03
-
02:53
-
02:45
-
02:39
-
02:02
-
00:49
-
00:07
- 11 сентября 2022
-
23:49
-
22:43
-
22:17
-
21:37
-
20:45
-
20:34
-
20:02
-
20:00
-
19:25
-
18:49
-
18:37
-
18:16
-
17:31
-
17:27
-
16:57
-
16:42
-
15:59
-
15:33
-
15:25
-
15:22
Партнерский контент