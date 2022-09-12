Рафаэль Надаль обратился к Касперу Рууду, который проиграл Алькарасу в финале US Open

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к норвежскому теннисисту Касперу Рууду, который проиграл другому испанцу Карлосу Алькарасу в финале Открытого чемпионата США. Алькарас победил Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

«Отличная работа, Каспер! Горжусь тобой! Сегодня тебе не повезло, но ты прекрасно провёл турнир и сезон! Продолжай в том же духе!» — написал Надаль в своих социальных сетях.

Напомним, 19-летний Алькарас после US Open впервые в карьере станет первой ракеткой мира, 23-летний Каспер Рууд выйдет на второе место — также впервые в карьере.

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