Стефанос Циципас одной фразой описал финал US Open Карлос Алькарас — Каспер Рууд

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о финале Открытого чемпионата США 2022 года, в котором участвовали 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас и 23-летний представитель Норвегии Каспер Рууд. Алькарас обыграл Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
«Какой прекрасный финал от обоих!» — написал Циципас на своей странице в социальной сети «Твиттер».
За победу в финале Открытого чемпионата США Карлос Алькарас получит $ 2,6 млн призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Что касается Каспера Рууда, то он получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых. Алькарас впервые станет первой ракеткой мира, Рууд поднимется на второе место в рейтинге ATP — также впервые в карьере.
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