Тренер Алькараса выделил момент, решивший всё в финале US Open
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Бывшая первая ракетка мира и обладатель 16 титулов в одиночном разряде испанец Хуан-Карлос Ферреро, тренирующий чемпиона US Open Карлоса Алькараса, прокомментировал самый важный отрезок финала Открытого чемпионата США, который определил дальнейший исход встречи.
«Конечно, не хотелось проигрывать в финале турнира «Большого шлема». Было очень трудно контролировать эмоции, и Карлос не играл так, как в начале матча, но он был сильным в третьем сете, победа в этой партии была решающим моментом матча», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
Карлос Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира в истории, побив достижение Ллейтона Хьюитта, которому удалось достичь подобного в возрасте 20 лет.
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