Тренер Алькараса высказался о перспективах Карлоса побить рекорды «Большой тройки»

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро, тренирующий первую ракетку мира Карлоса Алькараса, поделился мыслями о том, сможет ли 19-летний чемпион US Open побить рекорды Роджера Федерера, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля.

«У меня есть цель — вывести Алькараса на высокий уровень. Думаю, что будет очень сложно добиться того, что сделала «Большая тройка». У него всего один турнир «Большого шлема». Но кто знает. У Карлоса есть потенциал стать одним из лучших», — сказал испанский специалист на пресс-конференции после победы своего подопечного на US Open.

На данный момент лидером по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» является соотечественник Алькараса Рафаэль Надаль, на счету которого 22 победы. На втором месте идёт серб Новак Джокович (21). Третью строчку занимает представитель Швейцарии Роджер Федерер (20).