Карлос Алькарас разобрал свою игру в победном финале US Open с Каспером Руудом

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою игру в финале Открытого чемпионата США, в котором его соперником был норвежец Каспер Рууд. Алькарас обыграл Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
«Я часто выходил к сетке? Ну да, мы говорили об этом с Хуаном Карлосом (Ферреро, тренером. — Прим. «Чемпионата»). Я бы сказал, что удачно выходил к сетке. Да, это то, что я стараюсь обернуть себе на пользу.
Я и подавал хорошо. Но я действительно часто выходил к сетке, так как сильно нервничал (улыбается). Мне казалось, что на задней линии у него больше шансов выиграть очко, чем у меня. Вот почему я часто выходил к сетке», — сказал Карлос на пресс-конференции.
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