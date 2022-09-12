Даниил Медведев официально лишился статуса первой ракетки мира, Алькарас возглавил рейтинг

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев, который в предыдущей версии рейтинга занимал первое место, опустился на четвёртую строчку. О том, что Медведев потеряет лидерство, стало известно в ходе Открытого чемпионата США, где Даниил проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом круге.

На первое место впервые поднялся 19-летний испанец Карлос Алькарас, выигравший US Open. На вторую строчку вышел 23-летний норвежец Каспер Рууд, проигравший Алькарасу в финале. Для него это также высшее достижение. Карен Хачанов, дошедший до полуфинала, поднялся на 18-ю строчку.

Рейтинг ATP. 12 сентября

1 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 6740.

2 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 5850.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.

4 (1). Даниил Медведев (Россия) — 5065.

5 (2). Александр Зверев (Германия) — 5040.

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4810.

7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3570.

8 (9). Кэмерон Норри (Британия) — 3550.

9 (11). Андрей Рублёв (Россия) — 3390.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3355…

18 (31). Карен Хачанов (Россия) — 1990…

39 (38). Аслан Карацев (Россия) — 1130.

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