Зверев не сыграет на Кубке Дэвиса из-за новой травмы

Немецкий теннисист Александр Зверев (пятая ракетка мира) объявил о своём решении пропустить групповой этап Кубка Дэвиса, об этом он сообщил на пресс-конференции в Гамбурге.
Александр Зверев рассказал, что не сможет помочь сборной Германии в Гамбурге. Теннисист заявил, что вчера у него обнаружили отёк костей. Зверев подчеркнул, что этот инцидент не имеет никакого отношения к травме, полученной на Открытом чемпионате Франции в матче с испанцем Рафаэлем Надалем, когда он получил разрыв трёх боковых связок. Немец останется в стане сборной и будет поддерживать товарищей по команде на протяжении всего группового этапа.
«Принять участие в Кубке Дэвиса в моем родном Гамбурге было большой целью, которая снова и снова мотивировала меня в течение последних недель. Тот факт, что эта мечта теперь разрушена, меня невероятно огорчает. Делал все, чтобы быть здесь, но эти новые проблемы заставляют меня отказаться от участия», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Германия сыграет в группе C с Бельгией, Францией и Австралией. Финальный этап Кубка Дэвиса состоится в Малаге.
- 12 сентября 2022
-
15:28
-
15:03
-
14:00
-
13:34
-
13:32
-
13:10
-
13:04
-
13:01
-
12:40
-
12:29
-
12:24
-
11:14
-
11:00
-
10:40
-
10:37
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:26
-
09:17
-
08:47
-
08:31
-
08:26
-
08:20
-
08:02
-
07:55
-
07:49
-
07:24
-
07:13
-
05:40
-
04:42
-
03:48
-
03:36