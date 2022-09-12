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Анна Блинкова потерпела поражение на старте турнира WTA-250 в Ченнаи

Анна Блинкова потерпела поражение на старте турнира WTA-250 в Ченнаи
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149-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия), который продлится до 18 сентября.

В матче первого круга Блинкова уступила представительнице Канады Ребекке Марино (7) со счётом 5:7, 2:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Блинкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Марино три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Марино станет представительница Польши Катажина Кава.

Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила американская теннисистка Элисон Риске.

Ченнаи. 1-й круг
12 сентября 2022, понедельник. 16:00 МСК
Анна Блинкова
149
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Ребекка Марино
90
Канада
Ребекка Марино
Р. Марино
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