Анна Блинкова потерпела поражение на старте турнира WTA-250 в Ченнаи
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149-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия), который продлится до 18 сентября.
В матче первого круга Блинкова уступила представительнице Канады Ребекке Марино (7) со счётом 5:7, 2:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Блинкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Марино три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Следующей соперницей Марино станет представительница Польши Катажина Кава.
Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила американская теннисистка Элисон Риске.
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