Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала турнира в Словении в парном разряде
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24-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с немкой Вивиан Хайзен прошли во второй круг хардового турнира в Портороже (Словения), обыграв пару Анна-Лена Фридзам (Германия)/Кая Юван (Словения).
Александрова и Хайзен одержали победу со счётом 6:2, 5:7, 10:3. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. На счету Фридзам и Юван два эйса, четыре двойные ошибки, и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Александрова и Хайзен один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх возможных.
В следующем круге Александрова и Хайзен встретятся с победительницами матча Марта Костюк (Украина)/Тереза Мартинцова — Ана Богдан (Румыния)/Елена-Габриэла Русе (Румыния).
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