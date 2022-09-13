Светлана Кузнецова показала фото с Анастасией Мыскиной

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, на котором она изображена вместе с победительницей «Ролан Гаррос» 2004 года в женском одиночном разряде, экс второй ракеткой мира россиянкой Анастасией Мыскиной.
«Ах-х-х, ну как же так. Провожаем последние солнечные дни с коллегами по цеху», — подписала фотографию Кузнецова.
Фото: из личного архива светланы кузнецовой
37-летняя Светлана Кузнецова не выступала в туре с Уимблдона 2021 года после того, как проиграла в первом круге турнира. Что касается 41-летней Анастасии Мыскиной, то она закончила карьеру в 2007 году.
23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс:
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