Гарбинье Мугуруса показала своё фото, которое станет обложкой глянцевого журнала

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, которая, по её словам, украсит обложку сентябрьского номера журнала Harper's Bazaar.
«Обложка сентябрьского номера Harper's Bazaar», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива гарбинье мугурусы
В последние два сезона 28-летняя Гарбинье Мугуруса не может пройти дальше четвёртого круга на турнирах «Большого шлема». Она добивалась этого дважды, а именно на Открытом чемпионате Австралии 2021 года и на US Open того же года. Её последний выход в финал на ТБШ состоялся на Australian Open — 2020.
Также посмотрите видео, посвящённое 23 «Шлемам» и другим рекордам легендарной американской теннисистки Серены Уильямс:
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