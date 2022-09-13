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Патрик Муратоглу назвал три причины победы 19-летнего Карлоса Алькараса на US Open

Патрик Муратоглу назвал три причины победы 19-летнего Карлоса Алькараса на US Open
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Знаменитый тренер по теннису Патрик Муратоглу рассказал, за счёт чего, по его мнению, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США.

«Первое, что наиболее впечатляет, — его духовная сила. Она невероятна. Все эти ожидания на его плечах, первое место в рейтинге, первый «Шлем», необходимость спасать матчболы, несмотря на полное физическое изнеможение. Он смог дать результат в таких условиях.

Второе — его физические способности. Интенсивность в сочетании со взрывной силой. То, как он бьёт по мячу с такой силой при каждом ударе.

И номер три — совершенство его игры. Никаких слабостей. Он здорово действует далеко за задней линией, вблизи от неё — 30% его ударов идут на заднюю линию сопернику, — здорово действует у сетки. Невероятно, что ему удалось развить в себе всё это к 19 годам», — рассказал Муратоглу в своих социальных сетях.

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