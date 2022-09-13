Патрик Муратоглу назвал три причины победы 19-летнего Карлоса Алькараса на US Open

Знаменитый тренер по теннису Патрик Муратоглу рассказал, за счёт чего, по его мнению, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США.
«Первое, что наиболее впечатляет, — его духовная сила. Она невероятна. Все эти ожидания на его плечах, первое место в рейтинге, первый «Шлем», необходимость спасать матчболы, несмотря на полное физическое изнеможение. Он смог дать результат в таких условиях.
Второе — его физические способности. Интенсивность в сочетании со взрывной силой. То, как он бьёт по мячу с такой силой при каждом ударе.
И номер три — совершенство его игры. Никаких слабостей. Он здорово действует далеко за задней линией, вблизи от неё — 30% его ударов идут на заднюю линию сопернику, — здорово действует у сетки. Невероятно, что ему удалось развить в себе всё это к 19 годам», — рассказал Муратоглу в своих социальных сетях.
23 «Шлема» и другие рекорды Серены Уильямс:
- 13 сентября 2022
-
15:09
-
15:01
-
14:47
-
12:09
-
11:14
-
11:09
-
10:11
-
10:10
-
09:49
-
09:24
-
09:08
-
09:01
-
08:38
-
08:07
-
07:40
-
07:37
-
07:31
-
07:01
-
06:19
-
05:33
-
00:51
-
00:28
-
00:28
-
00:14
- 12 сентября 2022
-
23:55
-
23:41
-
23:26
-
23:17
-
23:02
-
22:37
-
22:36
-
22:24
-
22:20
-
22:10
-
21:46