Полуфиналист US Open Фрэнсис Тиафо заменит Джона Иснера на грядущем Кубке Лэйвера

Полуфиналист US Open – 2022, 19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо примет участие в соревнованиях Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября. Тиафо уже принимал участие в турнире в 2017 и 2018 годах.
Тиафо присоединится к сборной Мира, которая уже была укомплектована. Однако по ходу US Open – 2022 американец Джонс Иснер сломал левое запястье и досрочно завершил сезон.
После приглашения Тиафо сборная Мира выглядит следующим образом:
Феликс Оже-Альяссим (Канада);
Тейлор Фритц (США);
Диего Шварцман (Аргентина);
Джек Сок (США);
Алекс де Минор (Австралия);
Фрэнсис Тиафо (США).
Её капитаном по традиции станет семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.
«Очень рад приветствовать Фрэнсиса в команде. Он поднял свой теннис на совершенно другой уровень и доказал, что может соревноваться и обыгрывать лучших игроков тура. Кроме того, он всегда привносит положительную энергию, которая должна помочь команде», — прокомментировал приглашение Тиафо Макинрой.
- 13 сентября 2022
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