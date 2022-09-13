Полуфиналист US Open Фрэнсис Тиафо заменит Джона Иснера на грядущем Кубке Лэйвера

Полуфиналист US Open – 2022, 19-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо примет участие в соревнованиях Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября. Тиафо уже принимал участие в турнире в 2017 и 2018 годах.

Тиафо присоединится к сборной Мира, которая уже была укомплектована. Однако по ходу US Open – 2022 американец Джонс Иснер сломал левое запястье и досрочно завершил сезон.

После приглашения Тиафо сборная Мира выглядит следующим образом:

Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Тейлор Фритц (США);

Диего Шварцман (Аргентина);

Джек Сок (США);

Алекс де Минор (Австралия);

Фрэнсис Тиафо (США).

Её капитаном по традиции станет семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.

«Очень рад приветствовать Фрэнсиса в команде. Он поднял свой теннис на совершенно другой уровень и доказал, что может соревноваться и обыгрывать лучших игроков тура. Кроме того, он всегда привносит положительную энергию, которая должна помочь команде», — прокомментировал приглашение Тиафо Макинрой.