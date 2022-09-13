Сборная Австралии уверенно обыграла Бельгию в 1-м туре группового этапа Кубка Дэвиса

Сборная Австралии по теннису уверенно обыграла команду Бельгии в матче 1-го тура группового этапа финала Кубка Дэвиса – 2022. Традиционные соревнования проходят в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии.
Поединок австралийцев с бельгийцами состоялся в рамках группы C, матчи которой проходят в Гамбурге. Австралия одержала победу со счётом 3:0.
Джэйсон Каблер (Австралия) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:4, 1:6, 6:3.
Алекс де Минор (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:2, 6:2.
Мэттью Эбден/Макс Пёрселл (Австралия) – Сандер Жилле/Йоран Флиген – 6:1, 6:3.
В следующем туре сборная Австралии сыграет с командой Франции, а команда Бельгии встретится с Германией.
Согласно регламенту соревнований в решающую стадию выйдут по две лучшие команды каждой из четырёх групп. Плей-офф состоится в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.
Напомним, сборная России в Кубке Дэвиса не играет из-за отстранения решением ITF. Россияне – действующие чемпионы турнира, в сетке их заменили теннисисты из Сербии.
- 13 сентября 2022
-
22:36
-
22:29
-
20:59
-
20:25
-
19:36
-
19:31
-
18:52
-
18:21
-
17:56
-
17:24
-
16:49
-
16:23
-
16:09
-
15:50
-
15:09
-
15:01
-
14:47
-
12:09
-
11:14
-
11:09
-
10:11
-
10:10
-
09:49
-
09:24
-
09:08
-
09:01
-
08:38
-
08:07
-
07:40
-
07:37
-
07:31
-
07:01
-
06:19
-
05:33
-
00:51