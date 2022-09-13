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Сборная Австралии уверенно обыграла Бельгию в 1-м туре группового этапа Кубка Дэвиса

Сборная Австралии уверенно обыграла Бельгию в 1-м туре группового этапа Кубка Дэвиса
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Сборная Австралии по теннису уверенно обыграла команду Бельгии в матче 1-го тура группового этапа финала Кубка Дэвиса – 2022. Традиционные соревнования проходят в Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии.

Поединок австралийцев с бельгийцами состоялся в рамках группы C, матчи которой проходят в Гамбурге. Австралия одержала победу со счётом 3:0.

Джэйсон Каблер (Австралия) – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:4, 1:6, 6:3.
Алекс де Минор (Австралия) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:2, 6:2.
Мэттью Эбден/Макс Пёрселл (Австралия) – Сандер Жилле/Йоран Флиген – 6:1, 6:3.

В следующем туре сборная Австралии сыграет с командой Франции, а команда Бельгии встретится с Германией.

Согласно регламенту соревнований в решающую стадию выйдут по две лучшие команды каждой из четырёх групп. Плей-офф состоится в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.

Напомним, сборная России в Кубке Дэвиса не играет из-за отстранения решением ITF. Россияне – действующие чемпионы турнира, в сетке их заменили теннисисты из Сербии.

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