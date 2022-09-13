Доминик Тим в трёх сетах обыграл завершающего карьеру Жиля Симона на челленджере в Ренне

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим (WC) не без труда обыграл 37-летнего француза Жиля Симона в 1/16 финала турнира серии «Челленджер» в Ренне (Франция). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Тима.
Поединок продлился 2 часа 30 минут. Тим шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Симона пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Бывшая шестая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса – 2010 и победитель 14 турниров ATP Симон завершит карьеру по окончании сезона. За свою 19-летнюю карьеру в качестве профессионала Симон 22 раза выходил в финал турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов и 14 раз побеждал. Впервые он сделал это на турнире в Марселе (Франция) в феврале 2007 года, а последний раз – на соревнованиях в Меце (Германия), состоявшихся в сентябре 2018 года. Также в активе француза – 34 победы над игроками из топ-10.
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