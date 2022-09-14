Дядя Джоковича рассказал, как Новак воспринял отказ пустить его на US Open

Сербский предприниматель Горан Джокович, дядя 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, рассказал, как его племянник отнёсся к отказу США пустить его в страну для выступления на US Open. Напомним, Джокович вынужденно пропустил Открытый чемпионат США из-за нежелания прививаться.

«В этот раз его не пригласили в Нью-Йорк», — приводит слова Горана Джоковича издание The Pavlovic Today. По словам дяди теннисиста, его племянник воспринял отказ в значительной степени «невозмутимо».

В январе Новак Джокович по той же причине пропустил Открытый чемпионат Австралии, когда его со скандалом депортировали из страны. На «Ролан Гаррос» он дошёл до четвертьфинала, а на Уимблдоне завоевал титул.

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