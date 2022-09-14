Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дядя Джоковича рассказал, как Новак воспринял отказ пустить его на US Open

Дядя Джоковича рассказал, как Новак воспринял отказ пустить его на US Open
Комментарии

Сербский предприниматель Горан Джокович, дядя 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, рассказал, как его племянник отнёсся к отказу США пустить его в страну для выступления на US Open. Напомним, Джокович вынужденно пропустил Открытый чемпионат США из-за нежелания прививаться.

«В этот раз его не пригласили в Нью-Йорк», — приводит слова Горана Джоковича издание The Pavlovic Today. По словам дяди теннисиста, его племянник воспринял отказ в значительной степени «невозмутимо».

В январе Новак Джокович по той же причине пропустил Открытый чемпионат Австралии, когда его со скандалом депортировали из страны. На «Ролан Гаррос» он дошёл до четвертьфинала, а на Уимблдоне завоевал титул.

Невиданный скандал. Сорвавшегося Джоковича в разгар матча выдворили с US Open — 2020 Невиданный скандал. Сорвавшегося Джоковича в разгар матча выдворили с US Open — 2020

Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022