Муж С. Уильямс иронично отреагировал на рекордные просмотры прощальных матчей супруги

Алексис Оганян, сооснователь Reddit и муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, иронично отреагировал на то, что прощальный матч супруги стал самой просматриваемой телетрансляцией за всю 43-летнюю историю телеканала ESPN. В среднем за уходом Серены из тенниса в прямом эфире наблюдали 4,6 млн человек, в общей сложности – 6,9 млн.
«Никто не хочет смотреть женский спорт», — написал Оганян в своих социальных сетях.
Последним матчем 40-летней Серены стала встреча третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру американская спортсменка выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
- 14 сентября 2022
-
19:22
-
18:56
-
18:52
-
18:37
-
16:22
-
15:22
-
14:38
-
14:01
-
13:29
-
12:29
-
11:56
-
11:44
-
11:31
-
11:01
-
10:40
-
10:35
-
10:14
-
09:46
-
09:40
-
09:36
-
09:10
-
08:49
-
08:49
-
08:20
-
08:15
-
08:08
-
08:02
-
07:44
-
07:32
-
07:01
-
06:05
-
05:45
-
01:10
-
00:27
-
00:19