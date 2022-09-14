Муж С. Уильямс иронично отреагировал на рекордные просмотры прощальных матчей супруги

Алексис Оганян, сооснователь Reddit и муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, иронично отреагировал на то, что прощальный матч супруги стал самой просматриваемой телетрансляцией за всю 43-летнюю историю телеканала ESPN. В среднем за уходом Серены из тенниса в прямом эфире наблюдали 4,6 млн человек, в общей сложности – 6,9 млн.

«Никто не хочет смотреть женский спорт», — написал Оганян в своих социальных сетях.

Последним матчем 40-летней Серены стала встреча третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру американская спортсменка выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.