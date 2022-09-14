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Муж С. Уильямс иронично отреагировал на рекордные просмотры прощальных матчей супруги

Муж С. Уильямс иронично отреагировал на рекордные просмотры прощальных матчей супруги
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Алексис Оганян, сооснователь Reddit и муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, иронично отреагировал на то, что прощальный матч супруги стал самой просматриваемой телетрансляцией за всю 43-летнюю историю телеканала ESPN. В среднем за уходом Серены из тенниса в прямом эфире наблюдали 4,6 млн человек, в общей сложности – 6,9 млн.

«Никто не хочет смотреть женский спорт», — написал Оганян в своих социальных сетях.

Последним матчем 40-летней Серены стала встреча третьего круга US Open – 2022, где она со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 проиграла австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру американская спортсменка выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

Серена оскорбила Шарапову на расовой почве. Карма сразу настигла Уильямс на US Open — 2015 Серена оскорбила Шарапову на расовой почве. Карма сразу настигла Уильямс на US Open — 2015
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