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Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Ченнаи

Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Ченнаи
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Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия).

В матче второго круга Бушар (WC) обыграла местную теннисистку Карман Танди (WC) со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Бушар два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Танди два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Отметим, что по ходу второго сета Бушар проигрывала со счётом 2:5, однако сумела вернуться в игру и выиграть три гейма подряд.

За выход в полуфинал Бушар сразится с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) — Татьяна Мария (Германия, 4).

Ченнаи. 2-й круг
14 сентября 2022, среда. 16:40 МСК
Карман Танди
359
Индия
Карман Танди
К. Танди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2  
6 		7 7  
         
Эжени Бушар
902
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Комментарии
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