Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Ченнаи
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Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия).
В матче второго круга Бушар (WC) обыграла местную теннисистку Карман Танди (WC) со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Бушар два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Танди два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Отметим, что по ходу второго сета Бушар проигрывала со счётом 2:5, однако сумела вернуться в игру и выиграть три гейма подряд.
За выход в полуфинал Бушар сразится с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) — Татьяна Мария (Германия, 4).
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