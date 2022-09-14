Маттео Берреттини одолел Борну Чорича и принёс Италии победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

Финалист Уимблдона-2021, 15-я ракетка мира Маттео Берреттини принёс сборной Италии досрочную победу (2:0) над командой Хорватии в матче 1-го тура группового этапа финала Кубка Дэвиса – 2022.
Берреттини обыграл чемпиона «Мастерса» в Цинциннати Борну Чорича со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.
В первом поединке матча итальянец Лоренцо Музетти уверенно обыграл хорвата Борну Гойо со счётом 6:4, 6:2.
Сборные Италии и Хорватии играют в группе A Кубка Дэвиса, куда также попали команды Швеции и Аргентины.
Согласно регламенту соревнований в решающую стадию выйдут по две лучшие команды каждой из четырёх групп. Плей-офф состоится в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября.
Напомним, сборная России в Кубке Дэвиса не играет из-за отстранения решением ITF. Россияне – действующие чемпионы турнира, в сетке их заменили теннисисты из Сербии.
- 14 сентября 2022
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