Штруфф: понятно, почему фанаты не приходят на Кубок Дэвиса, билеты зверски дорогие

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал низкий интерес болельщиков к матчам группового этапа финала Кубка Дэвиса – 2022. Игрок считает, что организаторы завысили цены на билеты, что оттолкнуло фанатов. Минимальная стоимость билета составила € 65.
«Меня это не ужаснуло, потому что это было очевидно. Достаточно было зайти в Интернет и посмотреть, сколько билетов было продано. Я был больше шокирован, когда увидел, сколько стоит билет. В этом и заключается проблема. Ясно, почему многие фанаты не приходят, это зверски дорого. Мне очень жаль. Это позор.
Тем не менее болельщики, которые купили билеты и находились здесь, очень меня поддержали. Я им благодарен, они наделали много шума», — сказал Штруфф на послематчевой пресс-конференции.
- 14 сентября 2022
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