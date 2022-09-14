На матч группового этапа финала Кубка Дэвиса — 2022 пришли 225 человек

На матч сборной Австралии и Бельгии в рамках группового этапа Кубка Дэвиса – 2022, который прошёл вчера, 13 сентября, в Гамбурге (Германия), пришли 225 человек, сообщает немецкий журналист Янник Шнайдер.
Речь идёт о конкретном поединке, где встречались австралиец Джэйсон Каблер (97-я ракетка мира) и бельгиец Зизу Бергс (134-я ракетка мира). Он завершился победой Каблера со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Минимальная стоимость билета на данный матч составила € 65.
Австралия обыграла Бельгию со счётом 3:0. В следующем туре сборная Австралии сыграет с командой Франции, а команда Бельгии встретится с Германией.
Напомним, в 2018 году права на созданный Дуайтом Дэвисом в 1900 году Кубок Дэвиса выкупила компания Kosmos Group, владельцем которой является защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.
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