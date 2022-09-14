Кэмерон Норри в тяжелейшем матче одолел Тейлора Фритца на Кубке Дэвиса

Восьмая ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри в тяжелейшем матче одолел американца Тейлора Фритца (12-й номер рейтинга) в рамках группового этапа финала Кубка Дэвиса.
Встреча продлилась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 7:5 в пользу Норри. Британец шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Фритца 14 эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.
Отметим, что победа Норри позволила Великобритании сравнять счёт в матче с США (1:1). В первой встрече американец Томми Пол со счётом 6:4, 4:6, 6:4 обыграл Даниэля Эванса.
Таким образом, исход матча Великобритания – США будет зависеть от парного разряда, где сойдутся Раджив Рам/Джек Сок и Энди Маррей/Джо Солсбери.
- 14 сентября 2022
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