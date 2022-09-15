Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оксана Селехметьева крупно проиграла Магде Линетт во втором круге турнира в Индии

Оксана Селехметьева крупно проиграла Магде Линетт во втором круге турнира в Индии
Комментарии

Российская теннисистка Оксана Селехметьева (142-е место в рейтинге) вылетела из хардового турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия). В матче второго круга Селехметьева проиграла польке Магде Линетт (67-е место в рейтинге) со счётом 2:6, 0:6.

Встреча на стадионе «SDAT Теннис Стэдиум. Центральный корт» продлилась 1 час 23 минуты. Польская теннисистка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19. Россиянка не сделала эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из четырёх.

Ченнаи. 2-й круг
15 сентября 2022, четверг. 14:40 МСК
Магда Линетт
67
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Оксана Селехметьева
142
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Следующей соперницей Магды Линетт станет канадская теннисистка Ребекка Марино (90-е место в рейтинге).

Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750.

Новость по теме
Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Ченнаи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022