Оксана Селехметьева крупно проиграла Магде Линетт во втором круге турнира в Индии
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Российская теннисистка Оксана Селехметьева (142-е место в рейтинге) вылетела из хардового турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия). В матче второго круга Селехметьева проиграла польке Магде Линетт (67-е место в рейтинге) со счётом 2:6, 0:6.
Встреча на стадионе «SDAT Теннис Стэдиум. Центральный корт» продлилась 1 час 23 минуты. Польская теннисистка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19. Россиянка не сделала эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из четырёх.
Ченнаи. 2-й круг
15 сентября 2022, четверг. 14:40 МСК
67
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
142
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Следующей соперницей Магды Линетт станет канадская теннисистка Ребекка Марино (90-е место в рейтинге).
Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750.
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