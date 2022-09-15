Оксана Селехметьева крупно проиграла Магде Линетт во втором круге турнира в Индии

Российская теннисистка Оксана Селехметьева (142-е место в рейтинге) вылетела из хардового турнира категории WTA-250 в Ченнаи (Индия). В матче второго круга Селехметьева проиграла польке Магде Линетт (67-е место в рейтинге) со счётом 2:6, 0:6.



Встреча на стадионе «SDAT Теннис Стэдиум. Центральный корт» продлилась 1 час 23 минуты. Польская теннисистка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 19. Россиянка не сделала эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из четырёх.

Следующей соперницей Магды Линетт станет канадская теннисистка Ребекка Марино (90-е место в рейтинге).



Призовой фонд новых соревнований в Ченнаи составил $ 251 750.