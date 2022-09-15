Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера закончит карьеру

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября, завершит карьеру. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах «Большого шлема».

Роджер Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз — Australian Open, пять — Открытый чемпионат США, один — «Ролан Гаррос». Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.

Откровенные фразы Федерера и Надаля друг о друге: